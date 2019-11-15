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15 ноября 2019, пятница, 15:30 173
Политика мира 2019-11-15T15:37:11+02:00
Українські Новини
ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма

ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма

Аннексия Крыма, Крым, Права человека, ООН, Людмила Денисова
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" и поставил перед Россией требование воздержаться от арестов местных жителей за их высказывание.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Резолюция является важным документом на пути деоккупации Крыму и восстановления прав и свобод жителей временно оккупированного полуострова. Надеюсь, что мир поддержит Украину и решительно осудит действия РФ на аннексированных украинских территориях", - отметила она.

России поставлено новое требование: воздерживаться от арестов и уголовных преследований жителей временно оккупированного Крыма за мнения, высказанные в социальных сетях к оккупации полуострова

"В проекте резолюции также говорится о том, что Россия должна освободить всех жителей Крыма, которые были арестованы или заключенные за такие действия. Приветствую такое решение Третьего комитета и выражаю благодарность 67 странам-членам комитета, которые проголосовали "за", - отметила она.

Денисова напомнила, что Российская Федерация ежедневно нарушает права крымчан, а ее политика, в частности, массовые задержания общественных активистов и правозащитников под предлогом борьбы с терроризмом делают невозможным проживание во временно оккупированном Крыму.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назвал четыре составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма. 

Также комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США.

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