ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" и поставил перед Россией требование воздержаться от арестов местных жителей за их высказывание.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Резолюция является важным документом на пути деоккупации Крыму и восстановления прав и свобод жителей временно оккупированного полуострова. Надеюсь, что мир поддержит Украину и решительно осудит действия РФ на аннексированных украинских территориях", - отметила она.

России поставлено новое требование: воздерживаться от арестов и уголовных преследований жителей временно оккупированного Крыма за мнения, высказанные в социальных сетях к оккупации полуострова

"В проекте резолюции также говорится о том, что Россия должна освободить всех жителей Крыма, которые были арестованы или заключенные за такие действия. Приветствую такое решение Третьего комитета и выражаю благодарность 67 странам-членам комитета, которые проголосовали "за", - отметила она.

Денисова напомнила, что Российская Федерация ежедневно нарушает права крымчан, а ее политика, в частности, массовые задержания общественных активистов и правозащитников под предлогом борьбы с терроризмом делают невозможным проживание во временно оккупированном Крыму.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назвал четыре составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма.

Также комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США.