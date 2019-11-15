В Балаклее прогремели десятки взрывов на военных складах, ранены военные

В пятницу, 15 ноября, в Балаклее (Харьковская область) прогремели десятки взрывов на военных складах, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в ГосЧС. Позже Генштаб Вооруженных сил сообщил, что взрывыявляются результатом плановой утилизации боеприпасов.

В 14:30 произошло около 25 взрывов на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале. Спасатели утверждают, что на данный момент опасности нет. В ликвидации последствий взрывов был задействован пожарный танк и работали военные саперы.

Как сообщает местное издание "057", ЧП произошло при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно – один из саперов был ранен.

"Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", – добавил пресс-секретарь ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Взрыв в Балаклее.

В Генштабе Украины сообщили, что четыре военных госпитализированы с ранениями средней тяжести во время плановой утилизации боеприпасов на территории складов в Балаклее.

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Как сообщает "Depo.Харьков", мэр города Иван Столбовой также подтвердил, что единичные взрывы произошли на территории арсенала.

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"Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале. На данный момент там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГСЧС. Они оценят ситуацию и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная", – рассказал чиновник.

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Как сообщали Українські Новини, в Балаклее загорелся военный арсенал. Военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.