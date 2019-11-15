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15 ноября 2019, пятница, 16:43 131
Происшествия 2019-11-15T17:06:43+02:00
Українські Новини
В Балаклее прогремели десятки взрывов на военных складах, ранены военные

В Балаклее прогремели десятки взрывов на военных складах, ранены военные

Взрыв, Боеприпасы, Балаклея, Взрывы в Балаклее

В пятницу, 15 ноября, в Балаклее (Харьковская область) прогремели десятки взрывов на военных складах, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в ГосЧС. Позже Генштаб Вооруженных сил сообщил, что взрывыявляются результатом плановой утилизации боеприпасов.

В 14:30 произошло около 25 взрывов на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале. Спасатели утверждают, что на данный момент опасности нет. В ликвидации последствий взрывов был задействован пожарный танк и работали военные саперы.

Как сообщает местное издание "057", ЧП произошло при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно – один из саперов был ранен.

"Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", – добавил пресс-секретарь ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Взрыв в Балаклее.Взрыв в Балаклее.

В Генштабе Украины сообщили, что четыре военных госпитализированы с ранениями средней тяжести во время плановой утилизации боеприпасов на территории складов в Балаклее.

Как сообщает "Depo.Харьков", мэр города Иван Столбовой также подтвердил, что единичные взрывы произошли на территории арсенала.

"Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале. На данный момент там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГСЧС. Они оценят ситуацию и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная", – рассказал чиновник.

Как сообщали Українські Новини, в Балаклее загорелся военный арсенал. Военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.

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