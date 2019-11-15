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15 ноября 2019, пятница, 11:03 62
Верховная Рада и партии 2019-11-15T11:07:53+02:00
Українські Новини
В зале Рады прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали, - депутат Скороход

В зале Рады прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали, - депутат Скороход

Коррупция, Рада, Слуга народа, Давид Арахамия, Анна Скороход

Депутат Верховной Рады Анна Скороход, которую вместе с Антоном Поляковым исключили из фракции "Слуга народа", рассказала в чем конкретно ее обвинили теперь уже бывшие коллеги по фракции.

Об этом передает из Рады корреспондент "Страны".

Оказывается, депутат подтвердила информацию о том, что "слугам народа" начали платить дополнительную зарплату в конвертах.

Анна Скороход рассказала, что на Совете фракции Давид Арахамия обвинял ее в том, что она на Комитете раздавала по 3 тысячи долларов за провал законопроекта по анбандлингу.

"Я ему прямо сказала - какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали", - заявила Анна Скороход.

Как сообщали Українські Новини,  в четверг Анна Скороход заявила о задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосований.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не связывает задержание мужа депутата парламента от фракции "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина с ее политической деятельностью.

Больше новостей о: Коррупция Рада Слуга народа Давид Арахамия Анна Скороход

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