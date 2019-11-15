Верещук уходит с должности представителя Кабмина в парламенте из-за Гончарука

Депутат Верховной Рады Ирина Верещук ("Слуга народа") решила сложить полномочия представителя Кабинета Министров в парламенте.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Рады, передают Українські Новини.



"Да, я слагаю полномочия лично (по собственной инициативе), я написала заявление и считаю, что в стенах парламента я буду более нужна", - сказал она.



Верещук отметила, что у нее был разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком и они не нашли взаимопонимания, общих "точек соприкосновения" о методах коммуникации между парламентом и правительством, так как у премьера свое виденье по этому поводу.



"Те формы коммуникации между парламентом и Кабинетом Министров, которые я предлагала, не нашли поддержки у премьер-министра. Он считает, что это нужно делать по-другому", - подчеркнула она.



Верещук подчеркнула, что существует много недоработок в коммуникации, когда в зал парламента поступают законопроекты, которые потом откладываются или не находят поддержки, или голосуются вразрез с мнением премьера и Кабмина.



При этом, по словам депутата, представителем Кабмина в парламенте вместо нее может стать депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.



Как сообщали Українські Новини, в сентябре Кабмин назначил своим представителем в Раде депутата Верещук от "Слуги народа".