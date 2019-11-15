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15 ноября 2019, пятница, 13:32 156
Верховная Рада и партии 2019-11-15T13:48:18+02:00
Українські Новини
Верещук уходит с должности представителя Кабмина в парламенте из-за Гончарука

Верещук уходит с должности представителя Кабмина в парламенте из-за Гончарука

Кабмин, сложение полномочий, Алексей Гончарук, Рада 9 созыва, Ирина Верещук
Ирина Верещук. Фото: Facebook/ Ирина Верещук
Ирина Верещук. Фото: Facebook/ Ирина Верещук

Депутат Верховной Рады Ирина Верещук ("Слуга народа") решила сложить полномочия представителя Кабинета Министров в парламенте.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Рады, передают Українські Новини.

"Да, я слагаю полномочия лично (по собственной инициативе), я написала заявление и считаю, что в стенах парламента я буду более нужна", - сказал она.

Верещук отметила, что у нее был разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком и они не нашли взаимопонимания, общих "точек соприкосновения" о методах коммуникации между парламентом и правительством, так как у премьера свое виденье по этому поводу.

"Те формы коммуникации между парламентом и Кабинетом Министров, которые я предлагала, не нашли поддержки у премьер-министра. Он считает, что это нужно делать по-другому", - подчеркнула она.

Верещук подчеркнула, что существует много недоработок в коммуникации, когда в зал парламента поступают законопроекты, которые потом откладываются или не находят поддержки, или голосуются вразрез с мнением премьера и Кабмина.

При этом, по словам депутата, представителем Кабмина в парламенте вместо нее может стать депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Кабмин назначил своим представителем в Раде депутата Верещук от "Слуги народа". 

 

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