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15 ноября 2019, пятница, 17:26 61
Внешняя политика 2019-11-15T17:27:44+02:00
Українські Новини
"Мисс Вселенная" и украинские друзья: Белый дом обнародовал первую стенограмму разговора Трампа и Зеленского

"Мисс Вселенная" и украинские друзья: Белый дом обнародовал первую стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Белый дом, Стенограмма, Телефонный разговор, Владимир Зеленский, Трамп
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, обнародование которой политический лидер США обещал на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Телефонный разговор состоялся 21 апреля после победы Зеленского на президентских выборах, за два месяца до телефонного звонка 25 июля, который находится в центре расследования по импичменту Трампа.

Согласно стенограмме, Трамп поздравил Зеленского с победой и заявил: "Не сомневаюсь, что вы будете прекрасным президентом". Он также пригласил Зеленского в Белый дом.

"У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас", - говорил тогда Трамп.

По словам американського лидера, он "ждет с нетерпением" на совместную работу с Зеленским в будущем.

"Есть много вещей, которые нам стоит обсудить", - сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что Украина всегда была хорошо представлена на конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

"Когда я был владельцем" Мисс Вселенная ", у них всегда были замечательные люди. Украина была всегда очень хорошо представлена", - добавил президент США.

Трамп в последнее время неоднократно упоминал об этом телефонном разговоре и говорил, что в нем не было никаких нарушений, как и в разговоре 25 июля, в частности, не было намеков на необходимость расследования против Джо Байдена и его сына.

Как сообщали Українські Новини, Трамп анонсировал публикацию его второго разговора с Зеленским во вторник, 12 ноября.

Напомним, на следующей неделе пройдут первые открытые слушания по импичменту Трампа.

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