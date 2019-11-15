На Оболони коллекторы захватили квартиру, спецназ пошел на штурм

В Киеве коллекторы силой захватили квартиру, выгнав хозяев на улицу. На место происшествия прибыл полицейский спецназ.

Инцидент произошел 15 ноября на улице Героев Сталинграда, 24-Б в Оболонском районе столицы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook "Киев Оперативный".

"Сейчас происходит штурм квартиры, которую захватили коллекторы, срезали замки, вытолкали обладателей и забаррикадировались внутри", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда правоохранители ворвались в квартиру, захватчики делали вид, что просто смотрят телевизор. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, ранее возле этого же дома на Оболони прозвучал мощный взрыв, неизвестные кинули гранату в автомобиль.

Также ранее сообщалось о том, что в Черкассах коллекторы выселяют людей из домов, действуя на психику.