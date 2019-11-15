подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 17:39 842
Происшествия 2019-11-15T17:39:49+02:00
Українські Новини
На Оболони коллекторы захватили квартиру, спецназ пошел на штурм

На Оболони коллекторы захватили квартиру, спецназ пошел на штурм

Штурм, Квартира, Оболонь, Коллекторы

В Киеве коллекторы силой захватили квартиру, выгнав хозяев на улицу. На место происшествия прибыл полицейский спецназ.

Инцидент произошел 15 ноября на улице Героев Сталинграда, 24-Б в Оболонском районе столицы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook "Киев Оперативный".

"Сейчас происходит штурм квартиры, которую захватили коллекторы, срезали замки, вытолкали обладателей и забаррикадировались внутри", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда правоохранители ворвались в квартиру, захватчики делали вид, что просто смотрят телевизор. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, ранее возле этого же дома на Оболони прозвучал мощный взрыв, неизвестные кинули гранату в автомобиль.

Также ранее сообщалось о том, что в Черкассах коллекторы выселяют людей из домов, действуя на психику.

Больше новостей о: Штурм Квартира Оболонь Коллекторы

Архив
Новости
В Киеве избили курьера ради бесплатной пиццы 18:44
Один из лидеров
В Украине схватили одного из ключевых лидеров "Исламского государства" 18:42
На Филиппинах подросток вытащил сестру из пасти крокодила 18:36
Украина назвала дату и место проведения нормандской встречи 18:19
Минкультуры создает госорганизацию, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет 18:14
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой 10:35
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok