Рябошапка остановил подозрения Порошенко по уже завершенным расследованиям

Расследования по факту возможных преступлений экс-президентом Украины Петром Порошенко находятся на разной стадии рассмотрений. Об этом можно сделать вывод из интервью Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки телеканалу "Настоящее Время".

В частности, Рябошапка отметил, что очевидно, что большинство этих производств были открыты по обращению юриста Андрея Портнова. Генеральный прокурор указал, что если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его.

Генпрокурор уточнил, что некоторые расследования по Порошенко уже завершены и готовы проекты подозрений.

"Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины. И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам", - отметил Руслан Рябошапка

При этом Генпрокурор подчеркнул, что не хотел бы сейчас говорить, какие именно дела находятся в производстве его ведомства. Однако добавил, что они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом.