Скандал в "Слуге народа": Скороход и Полякова исключили из фракции

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде решила исключить депутатов Анну Скороход и Антона Полякова из фракции.

Об этом сообщили журналистам члены фракции, передают Українські Новини.

"Фракция поддержала исключение госпожи Скороход и господина Павленко из фракции "Слуга народа". Да, фракция поддержала исключение, большинством", - сказала член фракции Роксолана Пидласа.

Сам Поляков отметил, что на заседании фракции не было всех ее депутатов.

Депутат подчеркнул, что руководство не предоставило положение в уставе, по которому его исключают.

"Давид Арахамия говорит, что вот у тебя позиция... Инакомыслие не может быть основанием для исключения. Он этим же самым обосновывает исключение, что "ты не с нами плывешь". Ну я не знаю, куда мы плывём. Я вообще-то плыву с Президентом", - заявил Поляков.

Он также возмущен тем, что "Слуга народа" не исключает депутатов, уличенных в неперсональном голосовании.

Скороход в свою очередь отрицает обвинения председателя фракции Давида Арахамии в коррупции и угрозах другим депутатам.

Как сообщали Українські Новини, Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью.

Также в четверг Скороход заявила о задержании своего мужа из-за ее голосований.