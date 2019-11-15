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  • Скандал в "Слуге народа": Скороход и Полякова исключили из фракции
15 ноября 2019, пятница, 10:50 292
Политика 2019-11-15T11:03:21+02:00
Українські Новини
Скандал в "Слуге народа": Скороход и Полякова исключили из фракции

Скандал в "Слуге народа": Скороход и Полякова исключили из фракции

Слуга народа, Анна Скороход, Антон Павленко
Анна Скороход. Фото: Instagram/sluganarodu.skorokhod.93
Анна Скороход. Фото: Instagram/sluganarodu.skorokhod.93

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде решила исключить депутатов Анну Скороход и Антона Полякова из фракции.

Об этом сообщили журналистам члены фракции, передают Українські Новини.

"Фракция поддержала исключение госпожи Скороход и господина Павленко из фракции "Слуга народа". Да, фракция поддержала исключение, большинством", - сказала член фракции Роксолана Пидласа.

Сам Поляков отметил, что на заседании фракции не было всех ее депутатов.

Депутат подчеркнул, что руководство не предоставило положение в уставе, по которому его исключают.

"Давид Арахамия говорит, что вот у тебя позиция... Инакомыслие не может быть основанием для исключения. Он этим же самым обосновывает исключение, что "ты не с нами плывешь". Ну я не знаю, куда мы плывём. Я вообще-то плыву с Президентом", - заявил Поляков.

Он также возмущен тем, что "Слуга народа" не исключает депутатов, уличенных в неперсональном голосовании.

Скороход в свою очередь отрицает обвинения председателя фракции Давида Арахамии в коррупции и угрозах другим депутатам.

Как сообщали Українські Новини, Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью.

Также в четверг Скороход заявила о задержании своего мужа из-за ее голосований.

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