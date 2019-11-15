Скандал в "Слуге народа": Скороход и Полякова исключили из фракции

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде решила исключить депутатов Анну Скороход и Антона Полякова из фракции. Об этом сообщили журналистам члены фракции, передают Українські Новини. "Фракция поддержала исключение госпожи Скороход и господина Павленко из фракции "Слуга народа". Да, фракция поддержала исключение, большинством", - сказала член фракции Роксолана Пидласа. Сам Поляков отметил, что на заседании фракции не было всех ее депутатов. Депутат подчеркнул, что руководство не предоставило положение в уставе, по которому его исключают. "Давид Арахамия говорит, что вот у тебя позиция... Инакомыслие не может быть основанием для исключения. Он этим же самым обосновывает исключение, что "ты не с нами плывешь". Ну я не знаю, куда мы плывём. Я вообще-то плыву с Президентом", - заявил Поляков. Он также возмущен тем, что "Слуга народа" не исключает депутатов, уличенных в неперсональном голосовании. Скороход в свою очередь отрицает обвинения председателя фракции Давида Арахамии в коррупции и угрозах другим депутатам. Как сообщали Українські Новини, Разумков не связывает задержание мужа депутата Скороход с ее политической деятельностью. Также в четверг Скороход заявила о задержании своего мужа из-за ее голосований.