Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске

Депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук (фракция "Голос") получил лишь половину заработной платы за сессионный день 20 сентября, когда он покинул заседание парламента для того, чтобы успеть на свой концерт в Минске (Белоруссия).

Такие цифры указаны в Табеле учета рабочего времени депутата, предоставленном Аппаратом Рады на запрос Українських Новин.

Напротив даты "20 сентября" в графе Вакарчука значится "4/Н", что означает, что ему были протабелированы 4 рабочих часа (половина рабочего дня), после чего он отсутствовал на рабочем месте.

Как сообщалось ранее, 20 сентября нардеп Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтобыі успеть на свой концерт в Минске.

Этот поступок осудили коллеги-депутаты Вакарчука. В частности, народный депутат Максим Бужанский заявил, что Вакарчук после "пламенной речи о войне, патриотизме и т.д." сбежал с голосований "за законы, связанные с армией, планом обороны страны и другим".

Однако, на свой концерт Вакарчук, все таки, опоздал.

Позднее организаторы концерта парламентария засекретили его гонорар за выступление, тогда как певец заявлял, что не возьмет деньги за выступление.

В нынешнем созыве парламента Вакарчук уже прогулял 37% сессионных заседаний Рады. При том, что на выборах он обещал, что не будет прогуливать заседания парламента, как это делал в 6-м созыве Рады.

Будучи народным депутатом 6-го созыва (2007-2008 годы), Вакарчук стал абсолютным рекордсменом, прогуляв 78% заседаний.