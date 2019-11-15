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15 ноября 2019, пятница, 16:41 386
Происшествия 2019-11-15T17:20:52+02:00
Українські Новини
Череда взрывов в Балаклее: двое военных погибли, четверо ранены

Череда взрывов в Балаклее: двое военных погибли, четверо ранены

Взрывы, Боеприпасы, Балаклея, Взрывы в Балаклее

Балаклее Харьковской области, где в пятницу днем прогремело 20 взрывов, 2 военных погибли и 4 ранены из-за взрыва при утилизации боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении генерального штаба Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Дежурный Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами сообщил, что 2 военных саперов погибли от ранений. Кроме того, 4 раненных военнослужащих госпитализированы.

По уточненной информации медиков, 3 из них в тяжелом состоянии, 1 - средней тяжести. На данный момент им предоставляется медицинская помощь.

С 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов, которые нельзя транспортировать.

Местные жители сняли взрывы на видео:

Как сообщали Українські Новини, в ликвидации последствий взрывов был задействован пожарный танк и работали военные саперы. В Генштабе Украины сообщили, что четыре военных госпитализированы с ранениями средней тяжести во время плановой утилизации боеприпасов на территории складов в Балаклее.

23 марта, вблизи города Балаклея Харьковской области произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, на которых хранились 138 тыс. тонн вооружения. 3 мая 2018 года в Балаклее снова загорелся военный арсенал. В октябре военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.

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