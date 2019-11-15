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15 ноября 2019, пятница, 13:01 51
Судебная власть 2019-11-15T13:10:20+02:00
Українські Новини
Порошенко после игнорирования ГБР, не явился на допрос и в ГПУ

Порошенко после игнорирования ГБР, не явился на допрос и в ГПУ

Допрос, ГПУ, вызов на допрос, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Бывший Президент Петр Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии, его повторно вызывают на 19 ноября.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Он не пришел сегодня. Но его ждут 19 ноября", - сказал он.

Порошенко вызывается для допроса по делу Иловайской трагедии.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью одному из изданий, что Порошенко вызывается на допрос на пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, 11 ноября бывший Президент Петр Порошенко уже в который раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Ранее суд разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате Порошенко.

Также бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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