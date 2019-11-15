Порошенко после игнорирования ГБР, не явился на допрос и в ГПУ

Бывший Президент Петр Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии, его повторно вызывают на 19 ноября. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве. "Он не пришел сегодня. Но его ждут 19 ноября", - сказал он. Порошенко вызывается для допроса по делу Иловайской трагедии. Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью одному из изданий, что Порошенко вызывается на допрос на пятницу. Как сообщали Українськi Новини, 11 ноября бывший Президент Петр Порошенко уже в который раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее суд разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате Порошенко. Также бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.