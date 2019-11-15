Циклоны Elvis и Gunter схлестнулись над Европой: синоптик предупредила о похолодании в Украине

В то время, как Европу засыпает снег и заливает дождями, в Украине пока благодаря антициклону удерживается теплая сухая погода.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в эпицентре непогоды оказалась Италия. "Милан, Венеция, Генуя, Болонья, Флоренция, Турин, Бергамо - все эти итальянские названия городов звучат, как музыка. И эта музыку завтра будет заглушать мощный циклон с сильными ливнями, а ближе к горам лепит снег", - предупредила синоптик.

В то же время, антициклон восточного происхождения над Украиной будет немного уравновешивать ситуацию на еропейском констиненте.

"Поэтому у нас опять будет продолжаться сухой период, только туманы иногда увеличивать влажность воздуха. На Западе Украины, возможно, упадет немного небольшого дождя, однако также - ничего существенного", - написала Диденко.

Ветер будет дуть юго-восточный, его сила немного поутихнет, только на Востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.

Температура воздуха в Украине на севере Украины упадет до + 7 + 11 градусов. На Востоке и в Центре + 8 + 13 градусов. На Западе + 10 + 14 градусов, на Закарпатье до + 13 + 17 градусов. В южной части + 12 + 17 градусов.

В Киеве 15 ноября осадки маловероятны, юго-восточный ветер стихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем ​​- похолодает +8, +9 градусов.

В дальнейшем ничего особенно нового в синоптической ситуации не предвидится в Украине, преимущественно сухо и в пределах + 7 + 13 градусов.

Напомним, аномальное тепло не отступает: синоптики дали прогноз на конец осени. Также ледяной циклон прогонит аномальное тепло: синоптик рассказала, когда придет зима.