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15 ноября 2019, пятница, 15:55 57
Общество 2019-11-15T15:55:01+02:00
Українські Новини
Солнце спрячется и придут заморозки: синоптики дали прогноз на 16 ноября

Солнце спрячется и придут заморозки: синоптики дали прогноз на 16 ноября

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Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

16 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +5…+13 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +8…+15 градусов; в Одесской области ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

Как сообщали Українські Новини, циклоны Elvis и Gunter схлестнулись над Европой: синоптик предупредила о похолодании в Украине.

Ранее синоптики дали прогноз на конец осени

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