Взрывы в Балаклее Харьковской области являются плановой утилизацией боеприпасов, - штаб ВСУ

Прогремевшие в пятницу днем взрывы в Балаклее Харьковской области являются результатом плановой утилизации боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении генерального штаба Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Штаб сообщает, что взрывы в Балаклее были на технической территории в оборудованном котловане.

Военные утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать.

Утилизация была плановой.

По состоянию на 15:40 прозвучало около 20 взрывов.

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.

Хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта, вблизи города Балаклея Харьковской области произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, на которых хранились 138 тыс. тонн вооружения.

3 мая 2018 года в Балаклее снова загорелся военный арсенал.

В октябре военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.