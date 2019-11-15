Взрывы в Балаклее Харьковской области являются плановой утилизацией боеприпасов, - штаб ВСУ

Прогремевшие в пятницу днем взрывы в Балаклее Харьковской области являются результатом плановой утилизации боеприпасов. Об этом говорится в сообщении генерального штаба Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Штаб сообщает, что взрывы в Балаклее были на технической территории в оборудованном котловане. Военные утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Утилизация была плановой. По состоянию на 15:40 прозвучало около 20 взрывов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов находятся в безопасности. Как сообщали Українські Новини, 23 марта, вблизи города Балаклея Харьковской области произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, на которых хранились 138 тыс. тонн вооружения. 3 мая 2018 года в Балаклее снова загорелся военный арсенал. В октябре военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.