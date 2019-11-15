Минкультуры создает госорганизацию, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет

Анатолий Максимчук, заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, рассказал о том, что государство хочет создать самоуправляемую организацию журналистов, которая частично будет следить за выполнением нового закона о медиа, который сейчас разрабатывают в правительстве. Об этом сообщает "Страна".

В презентации сказано, что самоуправляемую организацию журналистов "полностью или частично финансирует государство", то есть это зависимый от государства орган.

Организация должна будет следить за этическими стандартами журналистской деятельности и разработать критерии достоверности новостей. Также в ее обязанности будет входить присвоение индекса достоверности новости.

Но главное – это фактическое госучреждение будет решать, кто журналист, а кто нет. "Подтверждение или предоставление статуса журналиста или остановка статуса", - такая функция прописана в презентации Бородянского.

Скриншот из презентации Максимчука.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.

Ранее в своем выступлении с парламентской трибуны председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил о планах принять новый закон, который введет дополнительные ограничения для СМИ и принцип "финансового fair play".

В то же время, на парламентских слушаниях по безопасности журналистов, которые не проводились более 10 лет, в Раде собрались 600 журналистов. Зеленский, Генпрокуратура и СБУ журналистов проигнорировали. К ним вышел министр Бородянский и, глядя в глаза, начал угрожать тюрьмой. Он хочет ввести уголовную ответственность за якобы манипуляции в СМИ. Кто будет определять "манипуляции", не уточняется. Это хамское выступление вызвало волну возмущения. Центральным на слушаниях стало выступление председателя Союза журналистов, который раскритиковал инициативу власти.