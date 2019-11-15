В Украине схватили одного из ключевых лидеров "Исламского государства"

Один из лидеров "Исламского государства". Фото: СБУ

Один из лидеров "Исламского государства". Фото: СБУ

После того как в Сирии был убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров международной террористической организации "Исламское государство" по прозвищу "Аль Бара Шишани" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия в Сирии.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛе - заместителя военного амира.

В 2016 году выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации. Летом 2018 года террорист прибыл в Украину с поддельным паспортом.

Находясь в Украине, он продолжал координировать деятельность ИГИЛа. Правоохранители задержали его возле частного дома, где он проживал. Портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства".

ИГИЛ. Фото: СБУ

На данный момент террорист находится под экстрадиционным арестом.

Как сообщали Українськi Новини, 5 ноября турецкие силовики захватили сестру убитого главаря ИГИЛ. Также аналитики назвали страны, которые могут стать следующей целью исламистов.