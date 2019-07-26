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26 липня 2019, пʼятниця, 13:50 29
Вибори 2019-07-26T16:15:02+03:00
Українські Новини
Повний список депутатів, які пробилися в Києві в Раду

Повний список депутатів, які пробилися в Києві в Раду

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Києві.

На всіх 13 округах у Києві перемогли кандидати від "Слуги народу".

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
м.Київ
211 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,21   ЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 34,73  
212 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,26   ПЕРЕБИЙНІС МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ 34,43  
213 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,32   ДУБНОВ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ 36,27  
214 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,57   ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ 32,72  
215 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,08   ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ 37,51  
216 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 42,28   ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА 40,53  
217 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,41   БЕЗУГЛА МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 38,41  
218 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 36,71   ГУРІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 41,51  
219 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,12   ТИЩЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 30,88  
220 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,25   БОНДАР ГАННА ВЯЧЕСЛАВІВНА 36,92  
221 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 30,81   ПУРТОВА АННА АНАТОЛІЇВНА 23,58  
222 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 36,95   ГРИЩУК РОМАН ПАВЛОВИЧ 40,33  
223 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 32,04   БУЙМІСТЕР ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 31,73

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області виграли кандидати від "Слуги народу", "Голосу", "Євросолідарності" і "Самопомочі".

Також стало відомо, хто пройшов у Раду в Чернігівській області.

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