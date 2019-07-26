Повний список депутатів, які пробилися в Києві в Раду

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Києві.На всіх 13 округах у Києві перемогли кандидати від "Слуги народу".\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nм.Київ\r\n\r\n\r\n211\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,21\r\n \r\nЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ\r\n34,73\r\n \r\n\r\n\r\n212\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,26\r\n \r\nПЕРЕБИЙНІС МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ\r\n34,43\r\n \r\n\r\n\r\n213\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,32\r\n \r\nДУБНОВ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n36,27\r\n \r\n\r\n\r\n214\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,57\r\n \r\nШВЕЦЬ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ\r\n32,72\r\n \r\n\r\n\r\n215\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,08\r\n \r\nЯРЕМЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ\r\n37,51\r\n \r\n\r\n\r\n216\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n42,28\r\n \r\nЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА\r\n40,53\r\n \r\n\r\n\r\n217\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,41\r\n \r\nБЕЗУГЛА МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА\r\n38,41\r\n \r\n\r\n\r\n218\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n36,71\r\n \r\nГУРІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n41,51\r\n \r\n\r\n\r\n219\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,12\r\n \r\nТИЩЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ\r\n30,88\r\n \r\n\r\n\r\n220\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,25\r\n \r\nБОНДАР ГАННА ВЯЧЕСЛАВІВНА\r\n36,92\r\n \r\n\r\n\r\n221\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n30,81\r\n \r\nПУРТОВА АННА АНАТОЛІЇВНА\r\n23,58\r\n \r\n\r\n\r\n222\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n36,95\r\n \r\nГРИЩУК РОМАН ПАВЛОВИЧ\r\n40,33\r\n \r\n\r\n\r\n223\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n32,04\r\n \r\nБУЙМІСТЕР ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА\r\n31,73\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львівській області виграли кандидати від "Слуги народу", "Голосу", "Євросолідарності" і "Самопомочі". Також стало відомо, хто пройшов у Раду в Чернігівській області.