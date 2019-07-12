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12 июля 2019, пятница, 18:07 557
Выборы 2019-07-12T18:12:39+03:00
Українські Новини
Кандидат в нардепы Анна Пуртова заявила, что пошла в политику, чтобы изменить ситуацию с массовым отъездом мол

Кандидат в нардепы Анна Пуртова заявила, что пошла в политику, чтобы изменить ситуацию с массовым отъездом молодежи из Украины

Анна Пуртова. Фото: politeka.net
Анна Пуртова. Фото: politeka.net

Талантливые и трудолюбивые молодые люди, необходимые в Украине, уезжают работать за границу, не видя перспектив в Украине.

Об этом заявила кандидат в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №221 Анна Пуртова.

"Я никогда не задумывалась о политике. Но, общаясь с подругами, у которых дети уже выросли, я слышала примерно одно и то же: моя дочь или сын не хотят оставаться в Украине и поедут работать за границу. А ведь я знаю этих детей - они яркие, талантливые, трудолюбивые! Такая молодежь нужна именно здесь, но они уезжают, не видя в Украине перспективы", - сказала она.

По ее словам, именно это подтолкнуло ее к тому, чтобы задуматься о политике.

"Тогда я и задумалась о себе: у меня же две девочки, которые могут уехать. Их семьи, а значит и мои внуки, могут вообще жить не в Украине. И тут я поняла - с меня достаточно! Мне не нравится эта тенденция, когда все уезжают, потому что в будущем я вижу себя счастливой бабушкой в окружении детей и внуков. Это и подтолкнуло меня к мысли о политике. Благодаря программе "Социальный лифт", я стала частью большой команды партии "Слуга народа", идеи которой я разделяю, которые мне понятны и близки. У меня есть 5 лет, чтобы все изменить, и я решительно настроена это сделать!" - добавила Пуртова.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Больше новостей о: Парламентские выборы Слуга народа Кандидат в нардепы Анна Пуртова Избирательный округ №221

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