Руководитель "Мамахохотала" Грищук выиграл выборы в округе №222 в Киеве

Выдвиженец от партии "Слуга народа", руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук выиграл выборы в Верховную Раду у депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Андриевского в округе №222 в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Грищук набрал 40,29% или 26 357 голосов избирателей по результатам подсчета 94,25% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Андриевский набрал 15,61% или 10 216 голосов.

Андриевский выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.

Третье место занял кандидат от "Всеукраинского объединения "Свобода" Владимир Назаренко - он набрал 13,08% или 8 562 голоса.

29-летний Грищук родился в Киеве, директор ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

Всего по округу №222 (часть Соломенского района) баллотировалось 14 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, предприниматель Каптелов от "Слуги народа" одержал победу в 36-м округе.

Также преподаватель от "Слуги народа" выигралвыборы в округе №63 у кандидатов от БПП и "Батьківщини".