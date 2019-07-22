Руководитель "Мамахохотала" Грищук выиграл выборы в округе №222 в Киеве

Выдвиженец от партии "Слуга народа", руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук выиграл выборы в Верховную Раду у депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Андриевского в округе №222 в Киеве.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Грищук набрал 40,29% или 26 357 голосов избирателей по результатам подсчета 94,25% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец Андриевский набрал 15,61% или 10 216 голосов.\r\nАндриевский выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.\r\nТретье место занял кандидат от "Всеукраинского объединения "Свобода" Владимир Назаренко - он набрал 13,08% или 8 562 голоса.\r\n29-летний Грищук родился в Киеве, директор ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.\r\nВсего по округу №222 (часть Соломенского района) баллотировалось 14 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, предприниматель Каптелов от "Слуги народа" одержал победу в 36-м округе.\r\nТакже преподаватель от "Слуги народа" выигралвыборы в округе №63 у кандидатов от БПП и "Батьківщини".