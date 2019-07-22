Заведующий клиники "Борис" выиграл в киевском округе от партии "Слуга народа"

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", которая побеждает по всем мажоритарным округам Киева, заведующий отделением клиники "Борис" Максим Перебейнис выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №212 в Киеве.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Перебейнис набрал 34,3%, или 27 975 голосов избирателей по результатам подсчета 91,11% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от "Европейской солидарности" Андрей Задерейко набрал 16,71% или 13 633 голоса.\r\nТретье место занял бывший мэр Киева, самовыдвиженец Александр Попов - он набрал 9,4% или 7 667 голосов.\r\n44-летний Перебейнис родился и проживает в Киеве, беспартийный.\r\nВсего по округу №212 баллотировалось 17 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.Ранее Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа". Тем временем за Савченко проголосовали 8 избирателей на округе №52 в Донецкой области.\r\n