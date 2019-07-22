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22 июля 2019, понедельник, 13:08 92
Выборы 2019-07-22T13:08:01+03:00
Українські Новини
Заведующий клиники "Борис" выиграл в киевском округе от партии "Слуга народа"

Заведующий клиники "Борис" выиграл в киевском округе от партии "Слуга народа"

Максим Перебыйнис. Фото: Facebook/Максим Перебийніс
Максим Перебыйнис. Фото: Facebook/Максим Перебийніс

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", которая побеждает по всем мажоритарным округам Киева, заведующий отделением клиники "Борис" Максим Перебейнис выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №212 в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Перебейнис набрал 34,3%, или 27 975 голосов избирателей по результатам подсчета 91,11% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от "Европейской солидарности" Андрей Задерейко набрал 16,71% или 13 633 голоса.

Третье место занял бывший мэр Киева, самовыдвиженец Александр Попов -  он набрал 9,4% или 7 667 голосов.

44-летний Перебейнис родился и проживает в Киеве, беспартийный.

Всего по округу №212 баллотировалось 17 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Ранее Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа".

Тем временем за Савченко проголосовали 8 избирателей на округе №52 в Донецкой области.




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