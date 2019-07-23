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23 июля 2019, вторник, 22:00 307
Выборы 2019-07-23T22:00:01+03:00
Українські Новини
На киевской Оболони победила сотрудница Минобороны, выдвинутая "Слугой народа"

На киевской Оболони победила сотрудница Минобороны, выдвинутая "Слугой народа"

Марьяна Безуглая. Фото:
Марьяна Безуглая. Фото: "КиевВласть"

Сотрудница Министерства обороны Марьяна Безуглая, выдвинутая партией "Слуга народа", выиграла выборы в одномандатном округе №217 в Киеве (Оболонь).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Она набрала 38,4% или 29 560 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайшая ее соперница, депутат Киевского городского совета Людмила Костенко ("Европейская солидарность") набрала 21,35% или 16 433 голоса.

Третье место заняла кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Оксана Гаврилюк - она набрала 7,33% или 5 643 голоса.

31-летняя Безуглая родилась и живет в Киеве, беспартийная.

Она работает старшим инспектором по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области. Также предприниматель от "Слуги народа" в 3,5 раза обошел кандидата от "Батькивщины" в 158 округе.

Тем временем ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней и процент у "Слуги народа" вырос.

Больше новостей о: Оболонь выборы в Верховную Раду Министерство обороны Украины Партия "Слуга народа" Парламентские выборы 2019 Марьяна Безуглая

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