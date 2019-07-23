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23 липня 2019, вівторок, 17:50 16
Вибори 2019-07-23T19:30:03+03:00
Українські Новини
Професорка київського ВНЗ пройшла до Ради від "Слуги народу" в окрузі 216

Професорка київського ВНЗ пройшла до Ради від "Слуги народу" в окрузі 216

Леся Забуранна. Фото: Lesia Zaburanna/Facebook
Леся Забуранна. Фото: Lesia Zaburanna/Facebook

Професорка кафедри менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) Леся Забуранна, висунута "Слугою народу", виграла вибори в одномандатному окрузі №216 у Києві (частина Дарницького та Дніпровського районів).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Вона набрала 40,53%, або 28 294 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий її суперник, самовисуванець, депутат Київської міської ради Віталій Павлик набрав 19,36%, або 13 517 голосів.

Третє місце посів кандидат від партії "Європейська солідарність" Володимир Левін - він набрав 10,4%, або 7 262 голоси.

37-річна Забуранна народилася і живе в Києві, безпартійна.

Як повідомляли Українські Новини, лікар Вагнер пройшла до Ради від "Слуги народу" в 183 окрузі Херсона. Крім того, в 27 окрузі Дніпропетровської області переміг підприємець від "Слуги народу".

Тим часом ЦВК підрахувала 95,48% бюлетенів.

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