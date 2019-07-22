Стоматолог Дубнов выиграл у Березы выборы Рады в округе №213 в Киеве

Выдвиженец партии «Слуга народа» Артем Дубнов выиграл выборы депутата Верховной Рады по одномандатному округу №213 (часть Деснянского района Киева).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Дубнов набрал 36,11%, или 26 165 голосов избирателей по результатам подсчета 92,50% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, Анна Старостенко («Европейская Солидарность») набрала 18,20% или 13 188 голосов.\r\nТретье место занял внефракционный депутат Рады Борислав Береза - он набрал 17,95% или 13 012 голосов.\r\n30-летний Дубнов родился в Киеве, работает хирургом-стоматологом в «Клинике Дубновой Стоматолог и Я».\r\nКак сообщало агентство, "Слуга народа" показала списки своих кандидатов по мажоритарке.\r\nТем временем заведующий клиники "Борис" выиграл на округе в Киеве от "Слуги народа". Также предприниматель Гурин от "Слуги народа" победил на округе в Киеве с большим отрывом.