Основательница "Агентства восстановления и развития Донбасса" выиграла выборы в 223 округе

Основательница благотворительной организации "Агентство восстановления и развития Донбасса" Людмила Буймистер, выдвинутая партией "Слуга народа", выиграла у кандидата партии "Всеукраинское объединение "Свобода", депутата Верховной Рады Юрия Левченко (внефракционный) выборы в округе №223 в Киеве (Шевченковский район).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nОна набрала 31,7%, или 22 890 голосов избирателей по результатам подсчета 99,01% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший ее соперник, Юрий Левченко, набрал 24,16%, или 17 446 голосов.\r\nТретье место заняла депутат Рады Виктория Пташник (внефракционная), которую выдвинула партия "Голос"- она набрала 9,86%, или 7 123 голоса.\r\n33-летняя Буймистер родилась в Москве, живет в Киеве, беспартийная.\r\nОна член наблюдательного совета металлургического завода "Дунаферр" (Венгрия).\r\nТакже Буймистер является основателем благотворительной организации "Агентство восстановления и развития Донбасса", главой которой является руководитель партии депутата Сергея Таруты "Основа" Дмитрий Толстошеев.\r\nДо декабря 2018 года она была руководителем компании "Киномания" дочерей Таруты.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 июля прошли внеочередные выборы Рады.