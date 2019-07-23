Участник "Танцев со звездами" выиграл выборы в 219 округе

Николай Тищенко. Кадр из программы "Танцы со звездами"

Николай Тищенко. Кадр из программы "Танцы со звездами"

Телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады Александра Третьякова (БПП) выборы в одномандатном округе №219 в Киеве (Святошино).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Он набрал 30,88% или 23 702 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Третьяков, набрал 23,86% или 18 320 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец, депутат Киевского городского совета Ваган Товмасян - он набрал 15,64% или 12 007 голосов.

47-летний Тищенко родился и живет в Киеве, член "Слуги народа".

Он владелец группы компаний сети ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "ТургенеФ", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки").

Участвовал в нескольких сезонах телепередачи "МастерШеф" и "Танцы со звездами", а также ведущий программы "Ревизор", также он был ведущим "Евровидения-2017".

Как сообщали Українськi Новини, ведущий "Евровидения-2017" Скичко выиграл выборы в Раду в 197 округе Черкасской области

Внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.