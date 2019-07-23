Участник "Танцев со звездами" выиграл выборы в 219 округе

Телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады Александра Третьякова (БПП) выборы в одномандатном округе №219 в Киеве (Святошино).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nОн набрал 30,88% или 23 702 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, Третьяков, набрал 23,86% или 18 320 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец, депутат Киевского городского совета Ваган Товмасян - он набрал 15,64% или 12 007 голосов.\r\n47-летний Тищенко родился и живет в Киеве, член "Слуги народа".\r\nОн владелец группы компаний сети ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "ТургенеФ", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки").\r\nУчаствовал в нескольких сезонах телепередачи "МастерШеф" и "Танцы со звездами", а также ведущий программы "Ревизор", также он был ведущим "Евровидения-2017".\r\nКак сообщали Українськi Новини, ведущий "Евровидения-2017" Скичко выиграл выборы в Раду в 197 округе Черкасской области\r\nВнеочередные выборы Рады прошли 21 июля.