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23 июля 2019, вторник, 17:06 476
Выборы 2019-07-23T19:15:03+03:00
Українські Новини
Лещенко проиграл выборы чиновнице Минрегионстроя в округе №220

Лещенко проиграл выборы чиновнице Минрегионстроя в округе №220

Лещенко. Фото:facebook.com/leshchenko.ukraine
Лещенко. Фото:facebook.com/leshchenko.ukraine

Чиновница Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анна Бондар, выдвинутая партией "Слуга народа", выиграла у депутата Верховной Рады Сергея Лещенко (внефракционный) выборы в округе №220 в Киеве (Подол).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Она набрала 37%, или 24 006 голосов избирателей по результатам подсчета 97,36% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, депутат Киевского городского совета Алексей Окопный ("Европейская солидарность"), набрал 16,19%, или 10 502 голоса.

Третье место занял Лещенко - он набрал 11,98%, или 7 775 голосов.

44-летняя Бондар родилась и живет в Киеве, беспартийная.

Исполняла обязанности главного архитектора Киева и директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА с октября 2015 по апрель 2016 года. Заслуженный архитектор Украины

Как сообщали Українськi Новини, кандидат Бондарь пожаловалась в ЦИК, что кандидат Лещенко незаконно использует бренд "Слуга народа".

Внеочередные выборы Рады состоялись 21 июля.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Сергей Лещенко Слуга народа Анна Бондар 220 округ

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