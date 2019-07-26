Кто прошел в Раду в Черниговской области: полный список

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Черниговской области. От "Слуги народа" в Черниговской области выиграли Олег Семинский, Антон Поляков, Максим Зуев и Валерий Зуб. Также в Раду проходят самовыдвиженцы Валерий Давыденко и Сергей Коровченко. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧернігівська область\r\n\r\n\r\n205\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,41\r\n \r\nСЕМІНСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n34,15\r\n \r\n\r\n\r\n206\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,37\r\n \r\nПОЛЯКОВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ\r\n33,16\r\n \r\n\r\n\r\n207\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,81\r\n \r\nЗУЄВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ\r\n25,54\r\n \r\n\r\n\r\n208\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,40\r\n \r\nДАВИДЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ\r\n37,43\r\n \r\n\r\n\r\n209\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,16\r\n \r\nЗУБ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n30,29\r\n \r\n\r\n\r\n210\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,05\r\n \r\nКОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n21,29\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Сумской области победили пять кандидатов от "Слуги народа" и один самовыдвиженец. Также стало известно, кто проходит в Раду в Черновицкой области.