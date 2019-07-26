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26 июля 2019, пятница, 12:45 432
Выборы 2019-07-26T15:00:04+03:00
Українські Новини
Кто прошел в Раду в Черниговской области: полный список

Кто прошел в Раду в Черниговской области: полный список

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Черниговской области. 

От "Слуги народа" в Черниговской области выиграли Олег Семинский, Антон Поляков, Максим Зуев и Валерий Зуб.  

Также в Раду проходят самовыдвиженцы Валерий Давыденко и Сергей Коровченко. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Чернігівська область
205 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,41   СЕМІНСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ 34,15  
206 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,37   ПОЛЯКОВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ 33,16  
207 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,81   ЗУЄВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ 25,54  
208 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,40   ДАВИДЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 37,43  
209 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,16   ЗУБ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 30,29  
210 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,05   КОРОВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 21,29

Как сообщали Українські Новини, в Сумской области победили пять кандидатов от "Слуги народа" и один самовыдвиженец

Также стало известно, кто проходит в Раду в Черновицкой области


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