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23 июля 2019, вторник, 14:35 410
Выборы 2019-07-23T14:35:38+03:00
Українські Новини
В Киеве в 215 округе Яременко от "Слуги народа" вырвал победу у Ильенко

В Киеве в 215 округе Яременко от "Слуги народа" вырвал победу у Ильенко

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко выиграл выборы парламента у депутата Рады Андрея Ильенко (внефракционный) в одномандатном избирательном округе №215 в Киеве (часть Деснянского района).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Яременко набрал 37,51% или 27 223 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Андрей Ильенко (выдвинут партией "Всеукраинское объединение "Свобода") набрал 21,06% или 15 290 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Европейская солидарность" Сергей Артеменко - он набрал 15,33% или 11 131 голос.

47-летний Яременко родился и живет в Киеве, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", бывший генеральный консул в Эдинбурге и Стамбуле.

Всего по данному округу баллотировались 14 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" заявила о победе своих кандидатов по всем мажоритарным округам Киева.

В воскресенье, 21 июля, с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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