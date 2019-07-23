В Киеве в 215 округе Яременко от "Слуги народа" вырвал победу у Ильенко

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко выиграл выборы парламента у депутата Рады Андрея Ильенко (внефракционный) в одномандатном избирательном округе №215 в Киеве (часть Деснянского района).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nЯременко набрал 37,51% или 27 223 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, Андрей Ильенко (выдвинут партией "Всеукраинское объединение "Свобода") набрал 21,06% или 15 290 голосов.\r\nТретье место занял кандидат от партии "Европейская солидарность" Сергей Артеменко - он набрал 15,33% или 11 131 голос.\r\n47-летний Яременко родился и живет в Киеве, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", бывший генеральный консул в Эдинбурге и Стамбуле.\r\nВсего по данному округу баллотировались 14 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" заявила о победе своих кандидатов по всем мажоритарным округам Киева.\r\nВ воскресенье, 21 июля, с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.