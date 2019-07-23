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23 июля 2019, вторник, 12:35 894
Выборы 2019-07-23T12:35:07+03:00
Українські Новини
Журналист "1+1" Швец от "Слуги народа" победил в 214-м округе в Киеве с 96% голосов

Журналист "1+1" Швец от "Слуги народа" победил в 214-м округе в Киеве с 96% голосов

Журналист "1+1" Сергей Швец, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл выборы у депутата Верховной Рады Виктора Чумака (внефракционный) в округе №214 в Киеве (часть Днепровского района).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Швец набрал 32,44%, или 23 990 голоса избирателей по результатам подсчета 96,29% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, директор ООО "Киномедиа" Олесь Маляревич от "Европейской солидарности", набрал 22,54% или 16 668 голосов.

Третье место занял Виктор Чумак ("Хвиля"), набрав 9,08% или 6 719 голосов.

43-летний Швец родился в Черкассах, живет в Киеве, ведущий утреннего выпуска на "1+1" и журналист.

Как сообщали Українськi Новини, бизнесмен Черноморов от "Слуги народа" одержал победу в округе №131 в Николаевской области.

Также владелец парка экстремальных аттракционов выиграл округ в Полтаве у бывшего мэра.

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