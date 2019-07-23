Помощник главы "Укропа" выиграл у кандидатов от "Солидарности" и "Голоса" в Киеве

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", Александр Юрченко выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №211 в Киеве (Голосеевский район).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Юрченко набрал 34,9%, или 25 273 голоса избирателей по результатам подсчета 92,13% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив ("Европейская солидарность) набрал 24,11% или 17 457 голосов.\r\nТретье место занял кандидат от партии "Голос" Тарас Козак - он набрал 12,35% или 8 945 голосов.\r\n31-летний Юрченко родился и живет в Киеве, беспартийный, активист, выступающий против незаконных застроек.\r\nВ 2015 году он баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп", а сейчас является помощником главы "Укропа", депутата Тараса Батенко.\r\nАктивно боролся против застройки Совских озер в Голосеевском районе Киева.\r\nВсего по округу №218 баллотировалось 28 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.