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23 июля 2019, вторник, 14:57 945
Выборы 2019-07-23T14:57:01+03:00
Українські Новини
Помощник главы "Укропа" выиграл у кандидатов от "Солидарности" и "Голоса" в Киеве

Помощник главы "Укропа" выиграл у кандидатов от "Солидарности" и "Голоса" в Киеве

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", Александр Юрченко выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №211 в Киеве (Голосеевский район).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Юрченко набрал 34,9%, или 25 273 голоса избирателей по результатам подсчета 92,13% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив ("Европейская солидарность) набрал 24,11% или 17 457 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Голос" Тарас Козак - он набрал 12,35% или 8 945 голосов.

31-летний Юрченко родился и живет в Киеве, беспартийный, активист, выступающий против незаконных застроек.

В 2015 году он баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп", а сейчас является помощником главы "Укропа", депутата Тараса Батенко.

Активно боролся против застройки Совских озер в Голосеевском районе Киева.

Всего по округу №218 баллотировалось 28 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Больше новостей о: Выборы Парламентские выборы Внеочередные выборы ВР Мажоритарщики Партия "Слуга народа" Александр Юрченко

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