Дмитрий Гурин с большим отрывом победил на 218 округе в Киеве

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", предприниматель Дмитрий Гурин выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №218 в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Гурин набрал 41,32%, или 27 128 голосов избирателей по результатам подсчета 94,8% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайшая его соперница, директор "Фонда Александра Третьякова", самовыдвиженка Виктория Муха набрала 21,71% или 14 254 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Сила и честь" Александр Гончаренко - он набрал 7,91% или 5 198 голосов.

37-летний Гурин родился в Хмельницком, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве.

Всего по округу №218 баллотировалось 14 кандидатов.

Кандидаты от "Слуги народа", по предварительным результатам, лидируют во всех округах Киева, а также подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".