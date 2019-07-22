подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 июля 2019, понедельник, 13:26 731
Выборы 2019-07-22T13:37:12+03:00
Українські Новини
Дмитрий Гурин с большим отрывом победил на 218 округе в Киеве

Дмитрий Гурин с большим отрывом победил на 218 округе в Киеве

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", предприниматель Дмитрий Гурин выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №218 в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Гурин набрал 41,32%, или 27 128 голосов избирателей по результатам подсчета 94,8% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайшая его соперница, директор "Фонда Александра Третьякова", самовыдвиженка Виктория Муха набрала 21,71% или 14 254 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Сила и честь" Александр Гончаренко - он набрал 7,91% или 5 198 голосов.

37-летний Гурин родился в Хмельницком, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве.

Всего по округу №218 баллотировалось 14 кандидатов.

Кандидаты от "Слуги народа", по предварительным результатам, лидируют во всех округах Киева, а также подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Больше новостей о: Парламентские выборы Дмитрий Гурин

Архив
Новости
Лунченко от "Народного фронта" выиграл выборы в округе №71 в Закарпатской области, обойдя кандидата от "Слуги народа" 14:28
Солод от "Оппозиционной платформы" выиграл выборы в Славянске 14:22
Стоматолог Дубнов выиграл у Березы выборы Рады в округе №213 в Киеве 14:13
Ефимов от БПП выиграл с большим отрывом в Краматорске 14:01
В округе №83 выиграла выборы Рады кандидат от "Свободы" 13:57
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
ЦИК посчитал 60% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции 12:50 Обновляется
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий
Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом 20:10
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Видео дня: зрелищный пилотаж украинских летчиков под облаками Британии 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok