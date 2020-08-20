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  • Наибольшее количество замов у Петрашко и Малюськи – по 9, наименьшее у Криклия и Ткаченко – по 3
20 августа 2020, четверг, 16:05 272 Инфографика
Кабмин 2020-08-20T16:26:56+03:00
Українські Новини
Наибольшее количество замов у Петрашко и Малюськи – по 9, наименьшее у Криклия и Ткаченко – по 3

Наибольшее количество замов у Петрашко и Малюськи – по 9, наименьшее у Криклия и Ткаченко – по 3

Павел Твердохлиб
Кабмин, Минэкономики, Минкультуры, Мининфраструктуры, Александр Ткаченко, замминистра, Игорь Петрашко, Минюст Украины, Владислав Криклий, Денис Малюська
Кабинет Министров Украины. Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров Украины. Фото: kmu.gov.ua

По состоянию на 20 августа в составе Кабинета Министров Украины работают 105 первых заместителей министров и замминистров. Наибольшее их количество у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра юстиции Дениса Малюськи - по 9 человек. А меньше всего замов у министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко - по 3 человека.

Об этом свидетельствуют официальные данные на Правительственном портале.

Кількість заступників міністров станом на 20 серпня 2020 року
Назва міністерства Міністр 1-й заступник Заступники Кількість заступників
Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Сергій Яровий Тетяна Ковальчук 6
Сергій Гончаров
Катерина Павліченко
Антон Геращенко
Олександр Гогілашвілі
Міністерство енергетики т.в.о. Ольга Буславець - Юрій Бойко 4
Ярослав Демченков
Максим Немчинов
Олександр Зорін
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков Ростислав Замлинський Ігор Яременко 5
Давид Макар’ян
Інна Голованчук
Снавер Сейтхалілєв
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський Валерій Іващенко Віталій Немілостівий 4
Юрій Петровський
Тарас Коваленко
Міністерство закордонних справ Дмитро Кулеба Еміне Джапарова Василь Боднар 4
Євгеній Єнін
Дмитро Сенік
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський Богдан Боруховський Ірина Ставчук 6
Руслан Стрілець
Роман Шахматенко
Михайло Хорєв
Олександр Краснолуцький
Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Дмитро Абрамович Наталія Форсюк 3
Олег Ющенко
Міністерство культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко Ростислав Карандєєв Світлана Фоменко 3
Лариса Петасюк
Міністерство молоді та спорту Вадим Гутцайт Сергій Симонов Ніна Лемеш 6
Марина Попатенко
Матвій Бідний
Валерій Жалдак
Віталій Лавров
Міністерство оборони Андрій Таран Іван Руснак Олександр Поліщук 7
Ігор Старобінський
Олександр Миронюк
Анатолій Петренко
Юлій Гере
Ігор Халімон
Міністерство освіти і науки т.в.о. Сергій Шкарлет Микола Кизим Андрій Вітренко 6
Любомира Мандзій
Ігор Гарбарук
Світлана Даниленко
Артур Селецький
Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов Ірина Садов’як Віктор Ляшко 6
Ірина Микичак
Світлана Шаталова
Ігор Іващенко
Ярослав Кучер
Міністерство розвитку громад та територій Олексій Чернишов Василь Лозинський В’ячеслав Негода 6
Наталія Хоцянівська
Анна Коваленко
Григорович Корховий
Олександр Дудченко
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко Юлія Свириденко Тарас Висоцький 9
Світлана Панаіотіді
Дмитро Романович
Сергій Глущенко
Ігор Дядюра
Олександр Романишин
Ірина Новікова
Тарас Качка
Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Євген Котик Борис Лебедцов 5
Віталій Музиченко
Ольга Ревук
Валерій Бушков
Міністерство у справах ветеранів Сергій Бессараб Олександр Порхун Олександр Терещенко 5
Олексій Ілляшенко
Володимир Левчук
Ігор Безкаравайний
Міністерство фінансів Сергій Марченко Денис Улютін Василь Шкураков 6
Світлана Воробей
Роман Єрмоличев
Юрій Драганчук 
Олександр Кава
Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Олексій Вискуб Людмила Рабчинська 5
Олександр Шелест
Валерія Іонан
Олександр Борняков
Міністерство юстиції Денис Малюська Євгеній Горовець Андрій Гайченко 9
Валерія Коломієць
Ольга Оніщук
Віталій Василик
Іван Ліщина
Олександр Банчук
Олена Висоцька
Сергій Орлов
ВСЬОГО заступників міністрів (враховуючи 1-х заступників) 105

Также министр обороны Андрей Таран имеет 7 заместителей, а министр внутренних дел Арсен Аваков, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, министр образования Сергей Шкарлет, министр здравоохранения Максим Степанов, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и министр финансов Сергей Марченко - по 6 заместителей.

У министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра соцполитики Марины Лазебной, министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и министра цифровой трансформации Михаила Федорова по 5 земестителей.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Марченко и его заместители заработали за июнь 47,2 тыс. гривен.

Министр юстиции Малюська получает такую же зарплату, что и его заместители - по 47,2 тыс. гривен.

Источник : Українські новини
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