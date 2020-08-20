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20 серпня 2020, четвер, 16:05 13 Інфографіка
Кабмін 2020-08-20T16:36:27+03:00
Українські Новини
Найбільша кількість заступників у Петрашка та Малюськи – по 9, найменша у Криклія та Ткаченка – по 3

Найбільша кількість заступників у Петрашка та Малюськи – по 9, найменша у Криклія та Ткаченка – по 3

Павло Твердохліб
Кабмін, Мінекономіки, Мінкультури, Ігор Петрашко, Мінінфраструктури, Олександр Ткаченко, заступник міністра, Мінюст України, Владислав Криклій, Денис Малюська
Кабинет Министров Украины. Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров Украины. Фото: kmu.gov.ua

Станом на 20 серпня в складі Кабінету Міністрів України працюють 105 перших заступників міністрів і заступників міністрів. Найбільша їх кількість у міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра юстиції Дениса Малюськи - по 9 осіб. А найменше заступників у міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка - по 3 особи.

Про це свідчать офіційні дані на Урядовому порталі.

Кількість заступників міністров станом на 20 серпня 2020 року
Назва міністерства Міністр 1-й заступник Заступники Кількість заступників
Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Сергій Яровий Тетяна Ковальчук 6
Сергій Гончаров
Катерина Павліченко
Антон Геращенко
Олександр Гогілашвілі
Міністерство енергетики т.в.о. Ольга Буславець - Юрій Бойко 4
Ярослав Демченков
Максим Немчинов
Олександр Зорін
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков Ростислав Замлинський Ігор Яременко 5
Давид Макар’ян
Інна Голованчук
Снавер Сейтхалілєв
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський Валерій Іващенко Віталій Немілостівий 4
Юрій Петровський
Тарас Коваленко
Міністерство закордонних справ Дмитро Кулеба Еміне Джапарова Василь Боднар 4
Євгеній Єнін
Дмитро Сенік
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський Богдан Боруховський Ірина Ставчук 6
Руслан Стрілець
Роман Шахматенко
Михайло Хорєв
Олександр Краснолуцький
Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Дмитро Абрамович Наталія Форсюк 3
Олег Ющенко
Міністерство культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко Ростислав Карандєєв Світлана Фоменко 3
Лариса Петасюк
Міністерство молоді та спорту Вадим Гутцайт Сергій Симонов Ніна Лемеш 6
Марина Попатенко
Матвій Бідний
Валерій Жалдак
Віталій Лавров
Міністерство оборони Андрій Таран Іван Руснак Олександр Поліщук 7
Ігор Старобінський
Олександр Миронюк
Анатолій Петренко
Юлій Гере
Ігор Халімон
Міністерство освіти і науки т.в.о. Сергій Шкарлет Микола Кизим Андрій Вітренко 6
Любомира Мандзій
Ігор Гарбарук
Світлана Даниленко
Артур Селецький
Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов Ірина Садов’як Віктор Ляшко 6
Ірина Микичак
Світлана Шаталова
Ігор Іващенко
Ярослав Кучер
Міністерство розвитку громад та територій Олексій Чернишов Василь Лозинський В’ячеслав Негода 6
Наталія Хоцянівська
Анна Коваленко
Григорович Корховий
Олександр Дудченко
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко Юлія Свириденко Тарас Висоцький 9
Світлана Панаіотіді
Дмитро Романович
Сергій Глущенко
Ігор Дядюра
Олександр Романишин
Ірина Новікова
Тарас Качка
Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Євген Котик Борис Лебедцов 5
Віталій Музиченко
Ольга Ревук
Валерій Бушков
Міністерство у справах ветеранів Сергій Бессараб Олександр Порхун Олександр Терещенко 5
Олексій Ілляшенко
Володимир Левчук
Ігор Безкаравайний
Міністерство фінансів Сергій Марченко Денис Улютін Василь Шкураков 6
Світлана Воробей
Роман Єрмоличев
Юрій Драганчук 
Олександр Кава
Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Олексій Вискуб Людмила Рабчинська 5
Олександр Шелест
Валерія Іонан
Олександр Борняков
Міністерство юстиції Денис Малюська Євгеній Горовець Андрій Гайченко 9
Валерія Коломієць
Ольга Оніщук
Віталій Василик
Іван Ліщина
Олександр Банчук
Олена Висоцька
Сергій Орлов
ВСЬОГО заступників міністрів (враховуючи 1-х заступників) 105

Також міністр оборони Андрій Таран має 7 заступників, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр освіти Сергій Шкарлет, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов і міністр фінансів Сергій Марченко - по 6 заступників.

У міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, міністра соцполітики Марини Лазебної, міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова по 5 земестітелей.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Марченко та його заступники заробили за червень 47,2 тис. гривень.

Міністр юстиції Малюська отримує таку ж зарплату, як і його заступники - по 47,2 тис. гривень.

Джерело : Українські новини
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