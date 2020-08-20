Найбільша кількість заступників у Петрашка та Малюськи – по 9, найменша у Криклія та Ткаченка – по 3

Станом на 20 серпня в складі Кабінету Міністрів України працюють 105 перших заступників міністрів і заступників міністрів. Найбільша їх кількість у міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра юстиції Дениса Малюськи - по 9 осіб. А найменше заступників у міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка - по 3 особи.

Про це свідчать офіційні дані на Урядовому порталі.

Кількість заступників міністров станом на 20 серпня 2020 року Назва міністерства Міністр 1-й заступник Заступники Кількість заступників Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Сергій Яровий Тетяна Ковальчук 6 Сергій Гончаров Катерина Павліченко Антон Геращенко Олександр Гогілашвілі Міністерство енергетики т.в.о. Ольга Буславець - Юрій Бойко 4 Ярослав Демченков Максим Немчинов Олександр Зорін Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков Ростислав Замлинський Ігор Яременко 5 Давид Макар’ян Інна Голованчук Снавер Сейтхалілєв Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський Валерій Іващенко Віталій Немілостівий 4 Юрій Петровський Тарас Коваленко Міністерство закордонних справ Дмитро Кулеба Еміне Джапарова Василь Боднар 4 Євгеній Єнін Дмитро Сенік Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський Богдан Боруховський Ірина Ставчук 6 Руслан Стрілець Роман Шахматенко Михайло Хорєв Олександр Краснолуцький Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Дмитро Абрамович Наталія Форсюк 3 Олег Ющенко Міністерство культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко Ростислав Карандєєв Світлана Фоменко 3 Лариса Петасюк Міністерство молоді та спорту Вадим Гутцайт Сергій Симонов Ніна Лемеш 6 Марина Попатенко Матвій Бідний Валерій Жалдак Віталій Лавров Міністерство оборони Андрій Таран Іван Руснак Олександр Поліщук 7 Ігор Старобінський Олександр Миронюк Анатолій Петренко Юлій Гере Ігор Халімон Міністерство освіти і науки т.в.о. Сергій Шкарлет Микола Кизим Андрій Вітренко 6 Любомира Мандзій Ігор Гарбарук Світлана Даниленко Артур Селецький Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов Ірина Садов’як Віктор Ляшко 6 Ірина Микичак Світлана Шаталова Ігор Іващенко Ярослав Кучер Міністерство розвитку громад та територій Олексій Чернишов Василь Лозинський В’ячеслав Негода 6 Наталія Хоцянівська Анна Коваленко Григорович Корховий Олександр Дудченко Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко Юлія Свириденко Тарас Висоцький 9 Світлана Панаіотіді Дмитро Романович Сергій Глущенко Ігор Дядюра Олександр Романишин Ірина Новікова Тарас Качка Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Євген Котик Борис Лебедцов 5 Віталій Музиченко Ольга Ревук Валерій Бушков Міністерство у справах ветеранів Сергій Бессараб Олександр Порхун Олександр Терещенко 5 Олексій Ілляшенко Володимир Левчук Ігор Безкаравайний Міністерство фінансів Сергій Марченко Денис Улютін Василь Шкураков 6 Світлана Воробей Роман Єрмоличев Юрій Драганчук Олександр Кава Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Олексій Вискуб Людмила Рабчинська 5 Олександр Шелест Валерія Іонан Олександр Борняков Міністерство юстиції Денис Малюська Євгеній Горовець Андрій Гайченко 9 Валерія Коломієць Ольга Оніщук Віталій Василик Іван Ліщина Олександр Банчук Олена Висоцька Сергій Орлов ВСЬОГО заступників міністрів (враховуючи 1-х заступників) 105

Також міністр оборони Андрій Таран має 7 заступників, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр освіти Сергій Шкарлет, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов і міністр фінансів Сергій Марченко - по 6 заступників.

У міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, міністра соцполітики Марини Лазебної, міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова по 5 земестітелей.

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Марченко та його заступники заробили за червень 47,2 тис. гривень.

Міністр юстиції Малюська отримує таку ж зарплату, як і його заступники - по 47,2 тис. гривень.

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