Министру цифровой трансформации за июнь начислили "карантинную зарплату" в 47 тысяч гривен

Заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за июнь составила 47,2 тыс. гривен, в то время, как в мае он получил еще 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову за июнь была начислена зарплата в размере 47 230 гривен.

Должностной оклад составил 56 100 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада было отсчитано 8 870 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 38 020 гривен.

Зарплата Федорова

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная рада назначила вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации Федорова.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).