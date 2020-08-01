подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 августа 2020, суббота, 20:20 264 Документ
Кабмин 2020-08-01T21:15:01+03:00
Українські Новини
Министру цифровой трансформации за июнь начислили "карантинную зарплату" в 47 тысяч гривен

Министру цифровой трансформации за июнь начислили "карантинную зарплату" в 47 тысяч гривен

Валерия Драгомирова
Зарплата, Михаил Федоров, Минцифры
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за июнь составила 47,2 тыс. гривен, в то время, как в мае он получил еще 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову за июнь была начислена зарплата в размере 47 230 гривен.

Должностной оклад составил 56 100 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада было отсчитано 8 870 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 38 020 гривен.

Зарплата ФедороваЗарплата Федорова

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная рада назначила вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации Федорова.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Больше новостей о: Зарплата Михаил Федоров Минцифры

Украина перешла на рыночные цены на газ для населения
Тернополь вслед за Луцком отказался усиливать карантин
Новости
В Польше третий день подряд антирекорд по количеству заболевших Covid-19. Власти могут усилить карантин 21:13
Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса, — Ляшко 20:42
Министру цифровой трансформации за июнь начислили "карантинную зарплату" в 47 тысяч гривен 20:20 Документ
Минздрав оконфузился. Скриншот видео.
Западная Сахара, Турки и Кайкос: Минздрав оконфузился, добавив в список зон несуществующие страны 19:53
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця
Избил и пытался изнасиловать: в поезде Киев-Мариуполь мужчина напал на женщину с ребенком 19:18
больше новостей
С сегодняшнего дня вступают в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов 06:00
Глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных 06:00 Документ
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
В Украине ввели новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать пенсионеры 08:30
В Кабмине объяснили, как начнется новый учебный год в вузах 13:30
больше новостей
С сегодняшнего дня вступают в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов 06:00
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
ГБР закрыло дело о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" Порошенко 12:31
Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины 23:10
Игорь Полищук. Фото: Facebook/ Игорь Полищук
Власти Луцка отказываются останавливать общественный транспорт, несмотря на пребывание в "красной" зоне 09:11
больше новостей
ГБР расследует обстоятельства ликвидации Скрипника. Рассматривают версию умышленного убийства
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok