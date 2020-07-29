Из зарплаты министра соцполитики Лазебной вычли 20 тысяч гривен в июне

Заработная плата министра социальной политики Марины Лазебной за июнь составила 47,2 тыс. гривен, в то время, из ее зарплаты в мае высчитали более 20 тысяч. Зарплата ее заместителей - от 16,5 тыс. до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Лазебной в июне, составила 47 230 гривен.

При этом ее должностной оклад составил 56 100 гривен, а доплата за государственную тайну - 11 220 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленном законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 20 090 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика составила 47 230 гривен, замов Бориса Лебедцова - 47 230 гривен, Виталия Музыченко - 47 230 гривен, Татьяны Сальниковой (уволена приказом от 17 июня, работала до 24 июня) - 40 145 гривен, Валерия Бушкова (назначен 17 июня) - 16 530 гривен, госсекретаря Сергея Суярко - 47 230 гривен.

Зарплаты министра соцполитики Марины Лазебной и ее заместителей в июне. Ответ на запрос Українських Новин

Зарплаты заместителей министра соцполитики Марины Лазебной в июне

Июньские зарплаты заместителей Марины Лазебной. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила Лазебную министром социальной политики.

Кроме того, Лазебная в апреле заработала 47 тысяч гривен.