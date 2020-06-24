Министр Малюська получает такую же зарплату, что и его заместители

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи за май составила 47,2 тыс. гривен, его замов - по 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в мае, составила 47 230 гривен.

При этом должностной оклад составил 56 194 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 10 038 гривен, командировочные - 7 086 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отсчитано 20 090 гривен.

Материальная помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 47 230 гривен, заместителей Александра Банчука - 47 230 гривен, Виталия Василика - 47 230 гривен, Елены Высоцкой - 47 230 гривен, Андрея Гайченко - 47 230 гривен, Валерии Коломиец - 47 230 гривен, Ивана Лищины - 47 230 гривен, Ольги Онищук - 47 230 гривен, госсекретаря Елены Богачевой - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада переназначила Дениса Малюську на должность министра юстиции.

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи за апрель составила 47,2 тыс. гривен, его замов - по 47,2 тыс. гривен.

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи за март составила 75 тыс. гривен, его замов - от 36 тыс. до 152 тыс. гривен.