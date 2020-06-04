Ткаченко назначили министром культуры и информполитики

Верховная Рада назначила министром культуры и информационной политики депутата парламента, председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко ("Слуга народа").

За принятие проекта постановления №3585 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Ткаченко был избран депутатом парламента по списку партии "Слуга народа" под №9.



В октябре Ткаченко подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), а в конце мая заявил, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз на выдвижение кандидатом в мэры Киева.



1 июня на заседании фракции "Слуга народа" решила поддержать кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики, а 3 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление на назначение Ткаченко министром культуры.



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Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко в связи с его назначением в правительство.



За принятие соответствующего решения проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226.



Ткаченко был избран депутатом парламента по списку партии "Слуга народа" под №9.



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Кроме того, Арахамия рассказал, кто может пройти в Раду вместо Ткаченко.