подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
4.06.20 12:00 Пресс-конференция адвоката Егора Бодрова о бездеятельности Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств

04 июня 2020, четверг, 12:11 1403 Дополнено
Кабмин 2020-06-04T13:00:02+03:00
Українські Новини
Ткаченко назначили министром культуры и информполитики

Ткаченко назначили министром культуры и информполитики

Валерия Драгомирова
Назначение, Александр Ткаченко, Слуга народа, Министр культуры
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко

Верховная Рада назначила министром культуры и информационной политики депутата парламента, председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко ("Слуга народа").

За принятие проекта постановления №3585 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Ткаченко был избран депутатом парламента по списку партии "Слуга народа" под №9.

В октябре Ткаченко подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), а в конце мая заявил, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз на выдвижение кандидатом в мэры Киева.

1 июня на заседании фракции "Слуга народа" решила поддержать кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики, а 3 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление на назначение Ткаченко министром культуры.

(Новость дополнена подробностями)

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко в связи с его назначением в правительство.

За принятие соответствующего решения проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226. 

Ткаченко был избран депутатом парламента по списку партии "Слуга народа" под №9.

Ранее Українські Новини писали, что известно о Ткаченко

Кроме того, Арахамия рассказал, кто может пройти в Раду вместо Ткаченко

Больше новостей о: Назначение Александр Ткаченко Слуга народа Министр культуры

Саакашвили заявил, что Зеленский назначит его в бл...
Что известно о Ткаченко, который может стать минис...
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что преду...
Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост мини...
Ткаченко назначили министром культуры и информполитики
Рада уволила Пристайко с должности вице-премьера по евроинтеграции
Новости
Назначение Владимира Усова председателем космического агентства вызывает много подозрений, - эксперт 13:05
"Не нарушал, а проверял", – главный санврач заступился за Зеленского в Хмельницком 12:50
Укрэксимбанк даже после звонка Зеленского не реструктуризирует долг хмельницкому предпринимателю 12:44
На украинских АЭС работает треть от всех энергоблоков 12:38
Член набсовета "Нефтегаза" Марьевич задекларировал 2 квартиры и 10,4 млн гривен гонорара с маленькой зарплатой 12:35
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Пил кофе в кофейне в большой компании и игнорировал маску. Как Зеленский в Хмельницком нарушал постановление
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok