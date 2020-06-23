Министр инфраструктуры Криклий в мае заработал на 16 тыс. гривен меньше, чем в апреле

Заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за май составила 47,2 тыс. гривен, в то время, как в апреле он заработал 63,3 тыс. гривен. Зарплата его заместителей - от 35 до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 37 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Криклию в мае, составила 47 230 гривен.

При этом его должностной оклад составил 44 289 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 8 857 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 643 гривны, отпускные - 8 996 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из первоначальной суммы начисленной зарплаты было вычтено 21 556 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, после удержания налогов составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича составила 47 230 гривен, заместителей Наталии Форсюк - 34 801 гривну, Олега Ющенко - 47 230 гривен, госсекретаря Владимира Бучко - 37 286 гривен.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплаты в Мининфраструктуры за май

Зарплаты в Министерстве инфраструктуры в мае. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в марте заработная плата Владислава Криклия составила 97 тыс. гривен, его государственного секретаря министерства — 157 тыс. гривен.

А в феврале Криклий заработал 41 тыс. гривен.