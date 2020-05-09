С зарплаты министра обороны Тарана вычислили 31 тысячу гривен после пересмотра бюджета

Зарплата министра развития общин и территорий Алексея Чернышова за апрель составила 47 тысяч гривен, столько же насчитали и министру Обороны Украины Андрею Тарану. Об этом стало известно из ответа Департамента финансов Министерства обороны Украины на информационный запрос Українських Новин.

Должностной оклад Андрея Тарана составляет 53 428 гривен. В апреле ему насчитали надбавку за работу в условиях режимных ограничений в сумме 10 685 гривен, столько же – как государственному эксперту по вопросам государственной тайны. В связи с ограничением бюджета на период карантина, вычислили 31 тысячу гривен. В общем, за апрель Андрей Таран получил 47 230 гривен.

Зарплата в Министерстве обороны Украины за апрель

Министр обороны Андрей Таран в апреле получил зарплату в размере 47 230 гривен

Его заместители Иван Руснак, Анатолий Петренко, Александр Полищук, Александр Миронюк и Игорь Старобинский получили столько же – по 47 230 гривен. Однако, больше самого министра обороны, получил его заместитель – Алексей Марценюк (занимал должность до 17 апреля 2020 года). Ему насчитали 79 410 гривен. Государственный секретарь министерства обороны Александр Дублян также получил 47 230 гривен.

Как сообщали Українські Новини, секретарь СНБО Алексей Данилов получил зарплату вдвое меньше своего среднего оклада.

Апрельский оклад председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его заместителя Руслана Стефанчука составил по 89 тысяч гривен вместе с "депутатскими".