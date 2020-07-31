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31 июля 2020, пятница, 07:20 61 Документ
Финансы 2020-07-31T08:00:01+03:00
Українські Новини
Министр финансов Марченко и его заместители заработали за июнь 47,2 тыс. гривен

Министр финансов Марченко и его заместители заработали за июнь 47,2 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Минфин, Зарплата, Сергей Марченко
Сергей Марченко. Фото: president.gov.ua
Сергей Марченко. Фото: president.gov.ua

Заработная плата министра финансов Сергея Марченко, его заместителей и государственного секретаря министерств за июнь составила по 47,2 тыс. гривен, в то время, как за май министр также получил "карантинную" зарплату

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Марченко в июне, составила 47 230 гривен.

Зарплата первого заместителя Дениса Улютина, заместителей Юрия Гелетия, Светланы Воробей, Романа Ермоличева, Юрия Драганчука, Василия Шкуракова, госсекретаря Константина Ващенко составила по 47 230 гривен.



Зарплата Сергея МарченкоЗарплата Сергея Марченко

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром финансов Игоря Уманского.

30 марта Рада освободила от выполнения обязанностей Уманского и назначила министром финансов Сергея Марченко.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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