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21 июля 2020, вторник, 17:08 6 Документ
Кабмин 2020-07-21T17:08:01+03:00
Українські Новини
Чернышов в июне заработал на 13,5 тысяч гривен меньше, чем госсекретарь министерства

Чернышов в июне заработал на 13,5 тысяч гривен меньше, чем госсекретарь министерства

Ирина Николенко
зарплата министра, Министерство развития общин и территорий, Алексей Чернышов, Зарплата за июнь
Алексей Чернышов. Фото: Минрегион
Алексей Чернышов. Фото: Минрегион

Заработная плата министра развития общин и территорий Алексея Чернышова за июнь составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей – от 16 тыс. до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 60,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Чернышова составил 56 100 гривен, однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 8 870 гривен.

В итоге, сумма средств, начисленная Чернышову за июнь, составила 47 230 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Василия Лозинского составила 47 230 гривен, заместителей Вячеслава Негоды - 47 230 гривен, Игоря Корхового (назначен 17 июня) - 16 530 гривен, Анны Коваленко - 47 230 гривен, Натальи Хоцянивской - 47 230 гривен, госсекретаря Олега Войтовича (уволен 19 июня) - 60 880 гривен.

Зарплата в Министерства развития общин и территорий. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата в Министерстве развития общин и территорий. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата Алексея Чернышова за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата Алексея Чернышова за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата за июнь в Министерстве развития общин и территорий. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата за июнь в Министерстве развития общин и территорий. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в апреле заработал 47,2 тыс. гривен, его заместители – от 4,4 тыс. до 99 тыс. гривен, государственный секретарь министерства – 47,2 тыс. гривен.

В марте министр Алексей Чернышов заработал меньше всех своих заместителей и госсекретаря, его зарплата составила ­– 35,7 тыс. гривен.

В марте Верховная Рада назначила Алексея Чернышова министром развития общин и территорий, который занимает должность председателя Киевской областной государственной администрации.

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