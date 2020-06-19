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19 июня 2020, пятница, 16:30 107
Кабмин 2020-06-19T16:45:01+03:00
Українські Новини
Министром защиты окружающей среды стал Роман Абрамовский. Кто это и кем он работал раньше

Министром защиты окружающей среды стал Роман Абрамовский. Кто это и кем он работал раньше

Кира Молчанова
Кабмин, Биография, Назначение на должность, Роман Абрамовский, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Роман Абрамовский. Фото Минэнерго
Роман Абрамовский. Фото Минэнерго

Сегодня Верховная Рада назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Им стал Роман Абрамовский, который до этого был заместителем министра энергетики и окружающей среды. За его назначение на должность проголосовали проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226.

Об этом сообщают Українськi Новини.

В октябре 2019 года Абрамовский был назначен заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

С февраля по сентябрь 2015 года Абрамовский занимал должность замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С июля 2012 по январь 2013 года и с декабря 2014 по февраль 2015 года он являлся заместителем директора строительной компании "Риола Модуль ЛТД".

Как сообщали Українські Новини, в мае Кабинет Министров разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ранее депутат заявлял, что в Раде отозвали кандидатуру Абрамовского с должности замминистра энергетики и окружающей среды.

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