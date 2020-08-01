Резникову за июнь выплатили отпускные и командировочные: сколько всего заработал вице-премьер-министр

Заработная плата вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова за июнь, как и за март, составила 46,5 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин. Его должностной оклад составил 44 880 гривен, отпускные - 1 628 гривен, командировочные - 8 415 гривен. При этом, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 8 426 гривен. Таким образом, зарплата Резникова за июнь составила 46 497 гривен. Сумма удержанных налогов составила 9 066 гривен. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 37 430 гривен. Зарплата Резникова Как сообщали Українськi Новини, Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве. Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).