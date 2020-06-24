Министр здравоохранения Степанов и его заместитель Ляшко заработали по 47,2 тыс. гривен в мае

В мае заработная плата министра здравоохранения Максима Степанова, который в апреле получил голую ставку, составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 39,9 тыс. до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря - 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин. Сумма средств, начисленная Степанову в мае, составила 47 230 гривен. Должностной оклад за 18 рабочих дней составил 44 980 гривен, командировочные - 2 249 гривен. Зарплата первого заместителя министра Елены Теряевой (уволена 21 мая) составила 39 950 гривен, заместителей Ирины Микичак - 47 230 гривен, Виктора Ляшко - 47 230 гривен, Светланы Шаталовой - 47 230 гривен, госсекретаря Инны Солодкой - 47 230 гривен. Зарплата министра здравоохранения Максима Степанова за май. Ответ на запрос Українських Новин Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Верховная Рада уволила Емца с должности министра здравоохранения. 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения, голосование за его кандидатуру проводилось второй раз.