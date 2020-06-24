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  • Министр здравоохранения Степанов и его заместитель Ляшко заработали по 47,2 тыс. гривен в мае
24 июня 2020, среда, 08:00 223 Документ
Кабмин 2020-06-24T09:00:02+03:00
Українські Новини
Министр здравоохранения Степанов и его заместитель Ляшко заработали по 47,2 тыс. гривен в мае

Министр здравоохранения Степанов и его заместитель Ляшко заработали по 47,2 тыс. гривен в мае

Елена Новикова
Зарплаты, Минздрав, Министр здравоохранения, министерство здравоохранения, Максим Степанов, зарплаты чиновников, зарплата за май
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

В мае заработная плата министра здравоохранения Максима Степанова, который в апреле получил голую ставку, составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 39,9 тыс. до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Степанову в мае, составила 47 230 гривен.

Должностной оклад за 18 рабочих дней составил 44 980 гривен, командировочные - 2 249 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Елены Теряевой (уволена 21 мая) составила 39 950 гривен, заместителей Ирины Микичак - 47 230 гривен, Виктора Ляшко - 47 230 гривен, Светланы Шаталовой - 47 230 гривен, госсекретаря Инны Солодкой - 47 230 гривен.

Зарплата министра здравоохранения Максима Степанова за май. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата министра здравоохранения Максима Степанова за май. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Верховная Рада уволила Емца с должности министра здравоохранения.

30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения, голосование за его кандидатуру проводилось второй раз.

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