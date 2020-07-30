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30 июля 2020, четверг, 06:50 178 Документ
Политика 2020-07-30T06:50:01+03:00
Українські Новини
Шкарлет в июне остался без зарплаты

Шкарлет в июне остался без зарплаты

Надежда Комендантова
Минобразования, зарплаты в Минобразования, Зарплата чиновников, Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет. Фото: wikipedia.org
Сергей Шкарлет. Фото: wikipedia.org

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, который  задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных, не получил заработной платы за 5 дней июня, заработная плата его заместителей составила от 42 тыс. до 102 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

В ответе уточняется, что Шкарлет был назначен на должность 26 июня уже после выплаты зарплаты за июнь, поэтому его зарплата за 2 рабочих дня июня будет добавлена к его зарплате за июль.

Зарплата первого заместителя министра Юрия Полюховича (уволен 1 июля) составила 47 230 гривен, заместителей министра Егора Стадного (уволен 1 июля) - 102 040 гривен (47 230 гривен - материальная помощь на оздоровление), Петра Коржевского (уволен 1 июля) - 47 230 гривен, Максима Ярмистого (уволен 1 июля) - 87 006 гривен (47 416 гривен - материальная помощь на оздоровление), Светланы Даниленко - 42 258 гривен и госсекретаря Павла Полянского - 47 230 гривен.

 

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль выступал за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Однако комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендовал парламенту его назначать и вопрос не выносился в зал для голосования.

10 июня Владимир Зеленский встретился с Сергеем Шкарлетом а рамках рабочего визита в Черниговский национальный технологический университет встретился.

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