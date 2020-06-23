Министр минэкономики в мае заработал вдвое меньше, чем его заместитель

В то время, как врио министра энергетики Буславец в мае получила 47 230 тысяч зарплаты, столько же составил месячный оклад министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, его заместителей – от 47,2 тыс. до 97 тыс. гривен, государственного секретаря – 132 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин. Сумма средств, начисленная Петрашко в мае, составила 47 230 гривен. Зарплата заместителей министра Тараса Высоцкого - 47 230 гривен, Светланы Панаиотиди – 47 230 гривен, Дмитрия Романовича – 47 230 гривен, заместителя – торгового представителя Тараса Качки – 47 230 гривен, Юлии Свириденко – 96 622 гривны (из них 49 392 гривны – выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, которые не ограничиваются), Сергея Глущенко – 47 230 гривен, Игоря Дядюры – 47 230 гривен, госсекретаря Александра Черных – 131 745 гривен (из них 84 515 гривен – выплаты, рассчитанные из средней зарплаты). Зарплата за май. Скриншот Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Зарплата за май Игоря Петрашко. Скриншот Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Как сообщали Українськi Новини, месячный оклад за май секретарю СНБО Алексею Данилову начислили в размере 47 113 гривен зарплаты. Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новикова в мае получил 47,2 тыс. гривен зарплаты.