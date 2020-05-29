Аваков установил рекорд Украины – дольше всех возглавляет МВД

В истории независимой Украины всего было 11 министров внутренних дел и 4 исполняющих обязанности министра. В данный момент самым "долгоиграющим" среди них является Арсен Аваков, он возглавляет Министерство внутренних дел (МВД) уже 6 лет и 4 месяца.

Редакция информационного агентства Українські Новини сравнила сроки пребывания на должности всех министров внутренних дел Украины. Перечислим хронологически ТОП-3 самых "устойчивых" силовиков: первый министр внутренних дел независимой Украины Василишин Андрей Владимирович (24 августа 1991 года - 21 июля 1994 года) - 3 года на посту, третий министр Кравченко Юрий Федорович (3 июля 1995 года - 26 марта 2001 года) -5 лет и 9 месяцев в должности, Аваков Арсен Борисович (27 февраля 2014 года - по настоящее время) - 6 лет и 4 месяца.

Следует упомянуть Луценко Юрия Витальевича, который дважды возглавлял МВД: с 4 февраля 2005 года по декабрь 2006 года и с 18 декабря 2007 года по 28 января 2010 года, что суммарно составляет 3 года и 11 месяцев пребывания в должности.

Список министров внутренних дел независимой Украины в хронологическом порядке:

24 августа 1991 года - 21 июля 1994 года - Василишин Андрей Владимирович; 28 июля 1994 года - 3 июля 1995 года - Радченко Владимир Иванович; 3 июля 1995 года - 26 марта 2001 года - Кравченко Юрий Федорович; 26 марта 2001 года - 27 августа 2003 года - Смирнов Юрий Александрович; 27 августа 2003 года - 3 февраля 2005 года - Билоконь Николай Васильевич; 4 февраля 2005 года - 1 декабря 2006 года - Луценко Юрий Витальевич; 1 декабря 2006 года - 18 декабря 2007 года - Цушко Василий Петрович; 18 декабря 2007 года - 28 января 2010 года - Луценко Юрий Витальевич; 11 марта 2010 года - 7 ноября 2011 года - Могилев Анатолий Владимирович; 7 ноября 2011 года - 21 февраля 2014 года - Захарченко Виталий Юрьевич; 27 февраля 2014 года - по настоящее время - Аваков Арсен Борисович.

20 мая в ходе пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский назвал Авакова "мощным министром".

Министр внутренних дел Аваков задекларировал 1 341 511 гривен доходов за 2019 год.

4 марта Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета Министров, Авакова переназначили на должность министра внутренних дел.

29 августа 2019 года Рада назначила министра внутренних дел - Аваков продолжил возглавлять МВД.

27 февраля 2014 года Аваков возглавил МВД.