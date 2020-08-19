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19 августа 2020, среда, 19:30 81
Кабмин 2020-08-19T19:33:13+03:00
Українські Новини
На самом деле я зануда и ботан, — министр юстиции Малюська

На самом деле я зануда и ботан, — министр юстиции Малюська

Елена Новикова
Минюст, Политика, Министр юстиции, Денис Малюська, Украинская политика
Денис Малюська. Фото: kp.ua/ Григорий Константинов
Денис Малюська. Фото: kp.ua/ Григорий Константинов

Министр юстиции Денис Малюська, который ранее хвастался новой позой, заявляет, что он ботан и зануда, а все шутки в постах в соцсетях - один из способов привлечь внимание людей. Об этом он рассказал в интервью kp.ua.

Так, на замечание о том, что во время интервью министр юстиции был очень серьезным, а в соцсетях веселый, Малюська ответил, что на информацию без шуток и интересных историй никто бы не обратил внимания.

"А на самом деле я зануда и ботан (мимика прячет усмешку). Да, я такой и есть. Если коротко объяснить, почему такие фото, то информация, которая подается в неинтересной форме, не воспринимается широким кругом людей. Если бы все, о чем хотел сказать, я бы говорил официально – без шуток, без интересных историй, то никто бы не обратил внимания. По крайней мере, мне так кажется", - сказал Малюська.

Также, по словам министра, сейчас и политика, и бизнес, и любая другая деятельность содержат в себе значительный элемент шоу. Они будут работать результативно только если будут включать в себя притягивающие внимание эффекты.

Также министр отметил, что большинство фотографий, которые он размещает в соцсетях, сделаны женой, а видео снимает старшая дочь.

"Мне нужен собственный канал коммуникации с обществом. Я не могу полностью полагаться на телевидение, потому что оно куплено олигархами. Любой месседж может быть искажен. Свой канал позволяет доносить информацию быстро, оперативно и так, как я считаю нужным. Тот эффект, который я вижу, убеждает, что я не ошибся", - добавил Малюська.

Как сообщали Україснькі Новини, Денис Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО.

Ранее министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу.

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