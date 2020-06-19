Суд отпустил Порошенко, Рада не отпустила Вакарчука и "прокатила" Шмыгаля

Рада второй раз отклонила программу деятельности Кабмина Шмыгаля. Таким образом он не получил годовой иммунитет от отставки. Такой иммунитет был у его предшественника Гончарука, что не спасло его от отставки на 188 день премьерства. Это означает, что у Шмыгаля нет стабильной поддержки большинства в Раде, которым управляет Зеленский. Премьер прокомментировал – "ничего страшного".



Рада отказалась досрочно отпустить Вакарчука, хотя он просил сложить мандат депутата. Теперь Славику придется прогуливать или работать в Раде. "Пытка парламентом" будет продолжаться, чтоб окончательно отбить охоту у певца заниматься политикой.

Вакарчук даже не нашел слов, чтоб прокомментировать решение Рады. А вот нечего было второй раз заходить в ту же реку. Вакарчук уже был депутатом в 2007. Продержался около года, прогуляв 44% заседаний.



Суд не стал арестовывать Порошенко – перенес заседание на 1 июля, оставив бывшего гаранта вообще без меры пресечения.

Порошенко собрал под судом своих сторонников и выступил с пламенной речью о политических репрессиях.

Поскольку его отпустили, то сторонников пришлось вести на Банковую – поддержать градус противостояния.



Во вторник у Порошенко умер отец. Но он не стал просить перенести суд, хотя имел веские основания. Порошенко предпочел перенести похороны отца на пятницу. Перенести суд попросила Генпрокурор.



Порошенко пожаловался на новое уголовное дело – за вмешательство в церковные дела при получении Томоса. Расследовать дело попросили сторонники Филарета. Он был лидером УПЦ КП, которая после томоса стала основой для ПЦУ. Филарет остался без кресла.



Не прошло и недели с момента получения транша МВФ в $2,1 млрд, а власти уже нашли куда потратить четверть этой крупной суммы – $0,6 млрд. Решили купить 18 американских военных катеров.



На третий день языкового скандала украинский Макдональдс согласился обслуживать своих клиентов на русском. Правда пока только на словах – в комментариях к СМИ. В остальном фастфуд делает вид, что не замечает скандала и призывов к бойкоту.



За 6 лет пока Кличко управляет Киевом, город обошел по длине пробок 20 миллионный Мехико – четвертую по размерам агломерацию мира.

При Виталии не открыли ни одной станции метро и ни одной новой транспортной развязки. Он предпочитает строить пешеходные мосты, туристические тропы и тратить по 100 млн грн на перенос дач из города. Такими темпами Киев станет мировым лидером по пробкам.



Состояние здоровья Елены Зеленской, которая подхватила корону, стабильное. Искусственно вентилировать ей легкие не надо. Лежит в стационаре под антибактериальной терапией.



На Закарпатье родители решили назвать своего ребенка Зеленский. Минюст зарегистрировал имя и даже похвастался своей смелостью. Это пятый ребенок в семье. Видимо фантазия кончилась. Ребенку тяжело будет в школе – к тому времени Зе уже не будет президентом(



Всю будущую неделю обещают майскую погоду - солнце и грозы)

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