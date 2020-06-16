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16 июня 2020, вторник, 15:57 132
Общество 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Не смотря на гигантские пробки, Кличко решил строить за 495,2 млн пешеходный туристический маршрут на Труханов

Не смотря на гигантские пробки, Кличко решил строить за 495,2 млн пешеходный туристический маршрут на Трухановом острове

Кира Молчанова
Киев, Бюджет, Труханов остров, зона отдыха
Киев. Мост на Труханов остров. Фото: Pixabay
Киев. Мост на Труханов остров. Фото: Pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реконструкции зоны отдыха "Центральная" в части создания рекреационного маршрута с благоустройством прилежащей территории на Трухановом острове в Днепровском районе на 495,2 млн гривен.

 Об этом говорится в распоряжении КГГА № 829 от 11 июня, передают Українськi Новини.

 Проект утвержден с учетом экспертного отчета о рассмотрении проектной документации ООО "Эксперт проект груп" от 19 декабря 2019 года.

Согласно утвержденным технико-экономическим показателям проекта: площадь участка в пределах проектирования 19,35 га, длительность строительства — 58,5 месяцев, общая стоимость проекта 495,2 млн гривен, в том числе строительно-монтажных работ — 326,6 млн гривен, оборудования, мебели, инвентаря — 71,9 млн гривен.

В мае 2019 года Киевский городской совет решил создать ландшафтный заказник местного значения "Труханов остров" на территории островов Труханов и Межмостный ориентировочной площадью 27,44 га без изъятия земель у землепользователей. КГГА поручила Управлению экологии и природных ресурсов передать эти территории под охрану коммунальных предприятий "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и "Плесо". Территория, которая входит в создаваемый ландшафтный заказник, представлена ​​14 озерами и лиственным лесом. Предполагается, что предоставление статуса объекта природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и поможет сохранить природу.

Как сообщали Українськi Новини, в парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен.

В Киеве планируется создать 17 зеленых зон для туризма недалеко от жилых массивов.

Как сообщалось ранее, Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности".

Отсутствие продуманной стратегии организации трафика привело к тому, что каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках.

В то же время, у Кличко уверены, что пробки в столице создают не киевляне, и предлагают решать транспортный коллапс государству.

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